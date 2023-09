Heuer informierte Prof. Gerald Stickler, Obmann und Mitgründer der DACH-Gesellschaft für Wassersoff (DACHGWA), im exklusiven HLK-Interview wie wichtig Wasserstoff für die Energiewende ist und die vielseitigen Möglichkeiten/ Aktivitäten mit H 2 . Bald findet das nächste Update live und online statt.

Am Donnerstag, 21. September 2023 (13 bis 17 Uhr), startet an der HTL Wiener Neustadt das 3. D-A-CH Wasserstoffsymposium mit Grußworten verschiedener Eröffnungsredner aus Deutschland, der Schweiz und Österreich. Das Programm liefert interessante Details zu Wasserstoff-Aktivitäten in D-A-CH, wie die Vorträge zeigen:

Ideenkonzept für ein 114 Mio. Euro Wasserstoffforschungsprojekt in Wr. Neustadt

Aktivitäten/ Projekte der H 2 -Süd – die H 2 -Initiative Bayern/ Baden Württemberg

Wasserstoffaktivitäten bei Hyundai

Kompakte Wasserstoffspeicher mit HyCS – eine effektive und effiziente Alternative für Nutzfahrzeuge, Schiffe und Züge

Cellsius Project H 2 - die Zukunft der nachhaltigen Aviatik

Erzeugung von biogenem Wasserstoff und Regelenergie



Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos - eine Anmeldung ist aber für alle, die live und online teilnehmen möchten, erforderlich. Hier gelangt man zu Veranstaltungs-Details und Anmeldeinfos (PDF bei der HTL Wr. Neustadt-Webseite).