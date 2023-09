, so Vera Immitzer, Geschäftsführerin des Bundesverbandes Photovoltaic Austria.

Insbesondere fordert Immitzer klare Ausbaupläne auf Verteilnetzebene und die Modernisierung des Stromnetzes sowie klare und leicht zugängliche Informationen und damit Transparenz darüber, wie viel Energie von welchen Erzeugern in das Stromnetz eingespeist werden kann. Außerdem müsse das Stromnetz dringend flexibler hinsichtlich der Einspeisemöglichkeiten werden, um sich an die veränderten und wachsenden Bedingungen anzupassen.

In diesem Kontext betont Immitzer noch: „Der ÖNIP ist ein wichtiges Element für ein Energiesystem für Morgen. Dennoch brauchen wir auch für die Photovoltaik relevante Ausbaupläne – und das bedeutet, dass wir einen ähnlichen Planungsprozess wie beim ÖNIP auch auf Verteilnetzebene benötigen, um auch wirklich auf die Anforderungen eines modernen Stromnetzes eingehen zu können und Sicherheit für die nächsten Jahrzehnte zu schaffen. Denn für den Ausbau erneuerbarer Sonnenenergie in Österreich sind die Netzzugänge derzeit eindeutig das größte Problem. Will Österreich seine Klimaziele bis 2030 schaffen, benötigen wir dringend eine umfassende Überarbeitung der bestehenden Netzzugangsregelungen und eine verstärkte Investition in die Netzinfrastruktur."