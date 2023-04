In einem realen Stromnetz wird die SOFTprotection von den Projektpartner*innen gemeinsam mit der ASCR getestet. Die aspern Seestadt bietet dafür beste Voraussetzungen: Intelligente Gebäude (Smart Buildings) werden mit dezentral erzeugter Energie versorgt, wie etwa in der Wohnhausanlage D12 oder im Schulcampus D18A, wo Solarthermie, Photovoltaik und Wärmepumpen zum Einsatz kommen. Auch die Stromnetze sind mit Sensoren ausgestattet, so dass die verfügbare Netzkapazität jederzeit analysiert und der Energieverbrauch ausgewertet werden kann. Weiterführende Tests und Evaluierungen der Lösungen wurden von den Projektpartnern Austrian Institute of Technology, TU Graz und TU Wien sowohl in ihren Labors als auch mittels Simulationen erfolgreich durchgeführt.