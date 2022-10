Das neuartige System nutzt das Wasser des Donaukanals sowie das Wasser aus fünf Grundwasserbrunnen des Begleitstroms zum Heizen und Kühlen. Ein nachhaltiges Konzept versorgt in Zukunft die Bewohner des Quartiers Schnirchgasse mit Wärme und Kälte.

Das Versorgungskonzept der SEM Energie- und Gebäudemanagement GmbH basiert auf der Energieerzeugung mittels hocheffizienter Hochtemperatur-Wärme-Kältekopplungen und einer bedarfsorientierten, intelligenten Verschaltung von zwei Energiequellen. Neben der Nutzung des Wassers aus dem Donaukanal und des Grundwasser aus den Brunnen stehen bei dem Konzept weitere Synergieeffekte zur Realisierung bereit. Insbesondere das fallweise gleichzeitige Erfüllen des Bedarfs nach Wärme und Kühlung steigern die Effizienz der Anlage immens.

Für die Wärmeerzeugung wird die Energie für die Wärmepumpen von Viessmann überwiegend aus dem Donaukanal bezogen. Mittels eines Flusswasserentnahme-Bauwerks werden dem Donaukanal bis zu 1.000 m³ Wasser pro Stunde entnommen. Zusätzlich können aus den fünf Brunnen bis zu 180 m³ Grundwasser dazu genutzt werden, um mittels Wärme-Kälte-Kopplung bedarfsgerechte Wärme- und Kälteenergie zu erzeugen.

Das Wasser wird ohne messbare Auswirkungen in den Fluss zurückgeführt - ein wesentlicher Punkt, da ein zu hoher Anstieg der Wassertemperatur das Ökosystem belasten könnte. Selbst an sehr heißen Tagen hat das Wasser des Donaukanals nie mehr als 23 Grad. Wer denkt, dass durch die Wassernutzung die Temperatur des Donaukanals dramatisch ansteigt, der irrt. Die maximale Entnahmemenge liegt bei 0,027% des gesamten Donaukanals. Der Temperaturunterschied ist einige Meter nach der Rückführung nicht mehr nachweisbar.