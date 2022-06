Neuer Standort für Kühllösungen entsteht

Als strategische Ergänzung zu den bestehenden Werken von Refrigeration Solutions in Hof (Deutschland) und Porvoo (Finnland) wird der Standort Legnica (Polen) eine noch größere Nähe zu den Kunden in Mitteleuropa gewährleisten und auch die Logistik vereinfachen. Noch heuer soll der neue Standort eröffnet werden; die Rekrutierung des Teams ist in vollem Gange, teilt das Unternehmen mit.

Das Projekt ist die größte Einzelinvestition des Viessmann Geschäftsbereichs Refrigeration Solutions seit seiner Gründung im Jahr 2013. In der finalen Ausbaustufe sollen am neuen Standort in Legnica bis zu 200 Menschen arbeiten.

„Wir sind begeistert, dass wir die Möglichkeit haben, unsere Kompetenzen näher zu unseren Kunden zu bringen. Besonders freuen wir uns über die engagierten und kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit denen wir bereits zusammenarbeiten, und über die gute Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden. Gemeinsam können wir den neuen Standort von Refrigeration Solutions zu einem großen Erfolg machen“, so Frank Winters, CEO von Viessmann Refrigeration Solutions.

Dieser weitere Viessmann Standort macht das Unternehmen zu einem bedeutenden Arbeitgeber in der Region Legnica. Denn das Viessmann Werk für Klimalösungen in Legnica besteht bereits seit Jahren und produziert vor allem Wärmepumpen.