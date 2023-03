Abgestimmt speziell auch für den Bedarf im Neubau, kann die Luft-/Wasser-WP F2050 in zwei Leistungsgrößen (F2050-06/-10) eine Heizleistung von bis zu 10 kW abdecken. Neben Heizen und Warmwasserbereitung bietet das Gerät aber auch eine Reverse-Funktion, die an heißen Tagen eine aktive Kühlung der Innenräume erlaubt. Die Warmwasserbereitung erfolgt über das Innenmodul Energiezentrale VVM mit integrierter Regelung oder oder einer Hydrobox und Warmwasserspeicher in Kombination. Die F2050 mit der Inneneinheit VVM S320 ist smart, sie lässt sich mit intuitiv aufgebautem Menü per Touchscreen oder direkt via Smartphone per App bedienen.

Als Kältemittel dient R-32 mit einem GWP-Wert von 675, Sicherheitsklasse A2L. Gegenüber R-410a erreicht man damit eine Senkung der CO 2 -Emission um 68 Prozent. Mit Inverter-Technologie ausgestattet, werden ein leistungsvariabler Betrieb der WP und hohe Wirkungsgrade möglich, indem die Wärmepumpe durch einen ganzheitlichen Teillastbetrieb nur so viel Leistung erzeugt, wie gerade benötigt wird. Der SCOP beläuft sich dabei auf 5,1 (Leistungsgröße 06, nach EN14825, bei mittlerem Klima S/W). In kalten Regionen verspricht die F2050 einwandfreien Betrieb bei Außentemperaturen bis -20 Grad Celsius.

Erhältlich soll die F2050 voraussichtlich ab dem 2.Quartal 2023 sein.

