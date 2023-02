„Als Teil der schwedischen NIBE-Gruppe, Europas größtem Wärmepumpenhersteller, sind wir ständig über die neuesten technologischen Entwicklungen sowie Trends in der Branche informiert. Diesen Wissensvorsprung möchten wir an unsere KNV-Partner weitergeben“, erklärt Peter Leitner, Geschäftsführer von KNV. In der KNV-Akademie steht sowohl KNV Partner-Installateuren als auch Architekten und Planern ein breit gefächertes Schulungsprogramm zur Verfügung. In Form von unterschiedlichsten Kursen soll so ein umfangreiches, zielgruppengerechtes und modernes Schulungs- und Weiterbildungspaket angeboten werden. Je nach Thema finden die Kurse entweder online oder auch in Präsenz statt und werden von kompetenten Vortragenden von KNV durchgeführt, die mit ihrem Know-how und ihrer langjährigen Erfahrung aus erster Hand Einblicke in die Grundlagen, Handhabung und Wartung der Produkte geben.