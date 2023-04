Auffällig in der vergangenen Heizperiode war vor allem der besonders warme Oktober. Er lag um 2,3 °C über dem Vorjahr und erreichte eine Durchschnittstemperatur von 13,2 °C. Diese milden Temperaturen wirkten sich auch deutlich auf den Fernwärmebedarf in Wien aus: Wien Energie erzeugte in diesem Monat um 23,5 Prozent weniger Fernwärme als im Vorjahr.

Der heurige Heizrekord wurde im Februar gebrochen. Bei einer Außentemperatur von -6,4°C verzeichnete Wien Energie am 8. Februar 2023 um 8.00 Uhr morgens die höchste Fernwärmenachfrage der Saison. Mit einer Spitzenleistung von 1.813 Megawatt reichte es aber bei weitem nicht für einen historischen Heizrekord. Dieser wurde am 3. März 2018 mit 2.414 MW erreicht. Der Februar war der einzige Monat in dieser Heizsaison, in dem die Wien Energie-Fernwärmekunden einen höheren Wärmebedarf hatten als in der vorigen Heizsaison.