Fernwärme spielt in der österreichischen Wärmestrategie eine wichtige Rolle. Das Versorgungsnetz wird kontinuierlich ausgebaut und gleichzeitig immer erneuerbarer. Bei den Fernwärmetagen 2023 wird die aktuelle Roadmap-Studie zur Dekarbonisierung der Fernwärme bis 2040 präsentiert.

Bereits heute stammen rund 50 Prozent der eingesetzten Energieträger aus erneuerbaren Quellen. Nach Berechnungen des FGW könnten bis 2050 gut 500.000 Haushalte zusätzlich mit Fernwärme versorgt werden - entsprechende gesetzliche Rahmenbedingungen vorausgesetzt.*

* U.a. soll hier das Erneuerbare-Wärme-Gesetz(EWG) eine Rolle spielen - so heißt es im aktuellen Entwurf: "Bei dezentralen Anlagen (Gasetagenheizungen in Wohnungen) in Gebieten mit ausgebauter Fernwärmeversorgung soll die Umstellung bis spätestens 2040 erfolgen. Den Eigentümer:innen der einzelnen Nutzungseinheiten (Wohnungen) soll der Anschluss an ein klimafreundliches zentrales Wärmeversorgungssystem ermöglicht werden. >>> Hier lesen Sie dazu mehr.