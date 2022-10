Mit dem einzigartigem Akustikequipment ist das AIT Center for Energy europaweit führend in der Untersuchung und Optimierung der Schallimmisionen von Wärmepumpen und Kälteanlagen. Die Palette der Serviceleistungen des AIT Center for Energy umfasst die akustische richtungsabhängige Charakterisierung von Wärmepumpen, Unterstützung bei der Entwicklung und Optimierung und begleitende wissenschaftliche Beratung von Herstellern. Das AIT Center for Energy bietet konkret Schalldruck- und Schallleistungsbestimmung, Schallquellenlokalisation, Vibrationsmessungen, die Untersuchung transienter Vorgänge sowie Messungen und strömungstechnische Untersuchungen in den akustisch optimierten Klimakammern an.

Unter folgendem Link finden Sie nähere Infos: https://www.ait.ac.at/loesunge...