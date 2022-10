Auf der Chillventa 2022 stellt BITZER die Begegnungen seiner Experten für Kälte- und Klimatechnik mit den Messebesuchern in den Mittelpunkt. Das Herzstück und damit auch der Hauptteil des Standes ist mit offenen Sitzgruppen auf zwei Ebenen ausgestattet, um zusammenzukommen, miteinander zu diskutieren und gemeinsam Lösungen für die aktuellen Herausforderungen zu finden.

Zudem können sich Besucher am ersten und zweiten Messetag im BITZER Interactive Hub bei zahlreichen Vorträgen auf Deutsch und Englisch (Vortragsprogramm siehe unten) informieren und mit Experten austauschen. Beispielsweise geht es um die Kältemittel der Zukunft und die Inhalte des aktualisierten digitalen Kältemittelreports. Das Vortragsprogramm wurde von der SCHAUFLER Academy entwickelt.

Besonders am dritten Tag steht der Nachwuchs im Fokus: Das Unternehmen bietet Workshops rund um das Thema Zukunftsperspektiven für und in der Kälte-, Klima- und Wärmepumpentechnik an. Die persönliche Beratung sowie der Austausch mit seinen Besuchern und Kunden in Verbindung mit der Wissensvermittlung haben für BITZER oberste Priorität. Denn man steht in der Branche für #greencompetence.