Die neuen Dachgeräte bietet Hoval in sechs Ausführungen an – für Umluft und Zuluft, Heizen und Kühlen. Jeweils zwei Leistungsklassen sind verfügbar. Durch die spezielle Konstruktion eignen sich die neuen TopVent® Geräte sowohl für hohe als auch für niedrige Gebäude, denn durch den maßgefertigten Gerätesockel lässt sich die Eindringtiefe in die Halle auf einen halben Meter reduzieren. Der Hallenkran wird somit nicht in den Betriebsabläufen gestört. Die Verteilung der Luft kann auf zwei Arten erfolgen: In hohen Hallen kommt der patentierte Air-Injector zum Einsatz, der durch seine große Reichweite für geringere Investitionskosten und sparsamen Betrieb sorgt. Für die Lufteinbringung in niedrigen Hallen steht ein textiles Verteilsystem zur Verfügung: