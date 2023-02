Um auch außerhalb des Automatiklagers den verschiedenen Anforderungen – sei es an die Temperaturen oder Betriebszeiten – gerecht zu werden, ist die Fläche in sechs Regelzonen unterteilt. Beheizt werden diese von 22 bedarfsgerecht einstellbaren TopVent TH-Geräten in Kombination mit dem Gas-Brennwertkessel UltraGas von Hoval. „Die Hallenklimageräte und der Gas-Brennwertkessel sind aufeinander abgestimmt und laufen mit einer sehr niedrigen Systemtemperatur, was die Effizienz der Heizung zusätzlich erhöht“, erklärt Steinhäusler. Der TransTherm aqua für hygienische Warmwasseraufbereitung und der EnerVal Energiepufferspeicher komplettieren die Lösung. Die Klimatechnik für das gesamte Logistikcenter inklusive Büros kann über eine einzige Schnittstelle gesteuert und überwacht werden.