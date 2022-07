Seit 1. Juli 2022 ist Günter Kirchtag neuer Leiter Finanzen und Verwaltung sowie Prokurist bei Hoval Österreich. Der 54-Jährige studierte Betriebswirtschaft und Informationsmanagement an der Fachhochschule Salzburg und leitete zuletzt den Bereich Finanzen und Controlling bei der SGL Composites GmbH in Ried im Innkreis. In seiner neuen Position bei Hoval verantwortet er die Bereiche Buchhaltung, Controlling, IT, Personal, Einkauf, Facility- und Fuhrpark-Management.