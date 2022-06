Nachfrageboom fordert Raumklima-Spezialisten

Der angekündigte schrittweise Ausstieg aus fossilen Technologien, der Krieg in der Ukraine, die Sanktionen gegen Russland und die extrem hohen Energiepreise sorgen bei den Herstellern von regenerativen Wärmeerzeugern für einen Nachfrageboom in ganz Europa. Das merkt man auch beim Raumklima-Spezialisten Hoval in Österreich. Das Unternehmen, das innerhalb der weltweit agierenden Hoval-Gruppe zu den Top-Umsatzbringern zählt, schloss das letzte Geschäftsjahr per 31. März 2022 mit einem Umsatzplus von 17 % ab und liegt nun bei 70 Millionen Euro. Das teilte man im Juni mit.