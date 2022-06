Effiziente Kühlung von Rechenzentren

Am 26. Juni war der World Refrigeration Day. Unter dem Slogan „Cooling Matters“ wollte einmal mehr Bewusstsein für Kälte- und Klimatechnik geschaffen werden. In unserem Alltag essentiell, bleibt Kälte- und Klimatechnik meistens "unsichtbar" - so auch in Rechenzentren, wo die Kühlung besonders wichtig ist.