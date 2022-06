Warum Kühltechnologien unerlässlich sind

„Als führendes Unternehmen der HLKK-Branche trägt Daikin zu hoher Lebensqualität, Komfort, zuverlässigen Infrastrukturen, Lebensmittelsicherheit und Wirtschaftswachstum in einer Vielzahl von Branchen bei. Der World Refrigeration Day ist eine internationale Sensibilisierungskampagne rund um den 26. Juni. Der Tag macht auf die Bedeutung nachhaltiger Kühl- und Kältelösungen aufmerksam. Damit soll in der Öffentlichkeit, bei Immobilienentwicklern, Investoren und Interessenvertretern, ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, wie die HLKK-Branche die steigenden Anforderungen an Komfort, Funktionalität und die Verringerung der CO2 Emissionen miteinander verbinden kann", sagt Carl Lievens, Managing Director Daikin Central Europe.

„Referenzprojekte wie das Luxushotel Reina del Mar, der bulgarischen Hotelgruppe HVD, an der Schwarzmeerküste, der CBA Lebensmitteleinzelhandel Eko Market in Sofia oder die Einzelhandelskette Terno in der Slowakei, sind Best Practice Beispiele für unser maßgeschneidertes Angebot an Gesamtlösungen, in der Region“, so Lievens weiter.

Daikin sowie seine Gruppenmitglieder Tewis und AHT sind Sponsoren des World Refrigeration Days 2022.