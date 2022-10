Vom 11. bis 13. Oktober 2022, jeweils 9:00-18:00 Uhr findet die Chillventa, Weltleitmesse der Kältetechnik, statt und lockt die internationale Kälte-, Klima-, Lüftungs- und Wärmepumpen-Community nach Nürnberg. Über 800 Aussteller füllen hier mit ihren innovativen Produkten und Lösungen zu den Themengebieten Klimatechnik, Lüftungstechnik, Wärmepumpen, Kältetechnik, Isoliertechnik und MSR-Technik 8 Messehallen. Bereits am Vortag, 10. Oktober 2022, von 10:00 - 18:00 Uhr, findet der hochkarätige Chillventa CONGRESS statt. Zusätzlich wartet in diesem Jahr das umfangreichste Rahmenprogramm in der Geschichte der Chillventa auf die Experten aus aller Welt.

Die NürnbergMesse setzt auf den extra Service und hält für Fachbesucher zahlreiche Tools bereit, um ihre Geschäftsreise nach Nürnberg und ihren Aufenthalt vor Ort optimal planen zu können. Auf www.chillventa.de finden Sie dazu mehr Information.

Ob mit dem Auto, der Bahn oder dem Flugzeug, das Messezentrum ist gut angebunden und unkompliziert erreichbar. Unter www.chillventa.de/de-de/alles-ueber-die-messe/anreise finden Sie dazu detaillierte Informationen.