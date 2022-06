eurammon nennt sich jene Initiative, die sich den natürlichen Kältemitteln verschrieben hat. Seit Jahren informiert der Verband über die Vorteile und Einsatzmöglichkeiten von Ammoniak, Kohlenstoffdioxid & Co und veranstaltet dazu z. B. auch ein jährliches Symposium.

Das kommende eurammon Symposium findet von 04. bis 08. Juli 2022 rein online (via Teams) stattfindet. An diesen fünf Tagen stehen jeweils von 9 bis 11:30 Uhr folgende Themenschwerpunkte im Mittelpunkt:

4. Juli: Keynotes (Michael Freiherr, Johan Kaltoft, Graeme Maidment, Andra Voigt)

5. Juli: Policy and regulations update (mit Panel-Diskussion)

6. Juli: Natural refrigerants for the cold chain

7. Juli: Education and developments in RACHP

8. Juli: Natural refrigerant heat pumps

Über die detaillierten Vorträge/Redner beim Symposium, das in englischer Sprache stattfindet, wird auf der Webseite von eurammon informiert.

Wer an der Veranstaltung teilnehmen möchte, muss sich vorab registrieren (unter cornelia.roth(at)eurammon.com).