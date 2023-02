Wie bei Kühlschränken, Fernsehern oder anderen Geräten auch, finden Verbraucher auf dem EU-Energielabel Daten zur Energieeffizienz der Split-Klimageräte im Heiz- und Kühlbetrieb. Die „Europakarte“ im Label skizziert eine grobe Einteilung von drei Heizperioden in Regionen mit unterschiedlichen Wintertemperatur-Zonen.

Das im Bild ersichtliche Muster-Label zeigt Daten der mittleren Klimazone (u.a. Deutschland) eines Geräts mit einer thermischen Heizleistung von 2.400 W [ = 2,4 kW (nicht Strom!)] und einer Jahresarbeitszahl von 5,1 – einem für Geräte der Effizienzklasse A+++ durchaus typischen Wert. Er bedeutet, dass im Jahresmittel für eine Heizleistung von 2.400 W eine elektrische Leistung von nur 470 W gebraucht wird. Mit Hilfe des Energielabels können Verbraucher also den Energiebedarf einfach abschätzen.

Das EU-Energielabel ist auf den Seiten der Hersteller und des Handels zu finden, außerdem sind die entsprechenden Informationen aller Hersteller in Europa in der Produktgruppe „Luftkonditionierer“ der „Europäischen Produktdatenbank für die Energieverbrauchskennzeichnung“ (EPREL-Datenbank) hinterlegt.