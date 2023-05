Wann normalisieren sich die Energiepreise wieder? Wie steht es um Österreichs (Energie-)Versorgungssicherheit? Welche sinnvollen und vor allem nachhaltigen Maßnahmen lassen sich im Zuge der Energiewende, der Wärmewende und der Klimawende auch in den eigenen vier Wänden umsetzen? So einige Fragen, die aktuell viele ÖsterreicherInnen beschäftigen.

Um auf die Letzte, der eben gestellten Fragen abzuheben: "The one and only good one" - solch eine Maßnahme wird es nicht geben. Hier mischen zu viele Möglichkeiten ein potenzielles Rezept. Ob es schließlich schmecken kann, hängt dann noch von einigen weiteren Faktoren ab. Dreht sich alleine beim Thema "Energetische Sanierung" der "Denkkreisel", wird schnell klar, wie umfangreich, gut durchdacht und ganzheitlich geplant ein Lösungsansatz sein sollte, will dieser wirklich nachhaltig ausfallen. Da können schon einmal neben erheblichen Kosten weitere Barrieren wie ein längerer Sanierungsprozess die Tatkraft hemmen.

Davon soll man sich jedoch nicht entmutigen lassen. Es gibt recht einfach umsetzbare Maßnahmen, die kein Vermögen kosten, schnell realisiert sind und trotzdem sinnvoll wirken - und wenn damit auch nicht gleich eine Stadt wie Rom erbaut wird, einen Beitrag zum Energiesparen leisten können. In jedem Fall gilt auch hier: "Die Eine und einzig Gute (Maßnahme)" gibt es nicht - eher wird Technologieoffenheit und eine gelungene Melange an Maßnahmen Erfolg versprechen. Trotzdem will auf eine Möglichkeit hingewiesen sein, über welche kürzlich auch von Austria Email informiert wurde: smarte, energieeffiziente Warmwasserbereiter.