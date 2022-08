Mit einem Endenergieverbrauch von 42 % liegt die Industrie in Oberösterreich weit vor dem Verkehr (27 %) und den Haushalten (22 %). Die Emissionen der Industrie haben von 1990 bis 2019 um 22 % zugenommen, was vor allem auf die energieintensive Eisen- und Stahlindustrie zurückzuführen ist, die ihre Prozesswärme zu 49 % aus Kohle und zu 46 % aus Erdgas erzeugt. 71 % der in Österreich genutzten Kohle wird in Oberösterreich eingesetzt, überwiegend in Kokereien und Hochöfen zur Eisenverhüttung. Daneben hat Oberösterreich auch den höchsten Erdgasverbrauch in Österreich, was vor allem am großen Bedarf der Industriezweige Chemie, Stahl, Papier sowie Steine und Erden liegt. Die fossilen Energieträger Kohle, Erdöl und Erdgas nehmen je ein knappes Viertel am Energieverbrauch Oberösterreichs ein. Zwar produziert das Bundesland hinter Niederösterreich die größte erneuerbare Energiemenge in der Republik, aufgrund des hohen Energieverbrauchs liegt der Anteil Erneuerbarer am Bruttoinlandsverbrauch mit 27,9 % aber unter dem Bundesschnitt von 32,7 %. Vor allem infolge der schwankenden Wasserkraft pendelt diese Quote seit 2009 zwischen 24 % und 28 %.