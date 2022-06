Weitere „Nägel mit Köpfen“ erweitern Angebotsspektrum

A. Hargassner: Die neue Magno-Großkessel-Serie bieten wir in verschiedenen Leistungsabstufungen im Bereich von 250 kW bis 2,5 MW an. Einige unserer Installateur-Kunden sind auch in Bereichen tätig, wo größere Heizleistungen erforderlich sind. Nachdem wir im Kaskadieren von Heizungsanlagen immer schon gut unterwegs sind, wurden von unseren Kunden auch Anlagen bis in den Megawatt-Bereich realisiert, noch bevor es die Magno-Baureihe überhaupt gab. Aber es stimmt auch, dass wir mit dem Magno neue Kundengruppen ansprechen können, vor allem im Gewerbe- und Industriebereich, die wir bisher noch nicht erreichten. Also z. B. Gärtnereien, die Sägeindustrie oder Tischlereibetriebe – eben all jene, für die vor allem der kostengünstige Brennstoff Hackschnitzel interessant ist und wo hohe Wärmeleistungen gefordert sind. Durch die Technik des Magno mit Unterschub- oder Vorschubrostfeuerung können nämlich unterschiedliche, auch mindere Brennstoff-Qualitäten eingesetzt werden – das macht ihn besonders interessant.

Hofer: Auch alle Fern- und Nahwärme-Netzbetreiber sind mit dem Magno sehr gut beraten und die erreichen wir jetzt. Da spielen uns natürlich auch die derzeitigen Energie-Diskussionen - „Raus aus Öl“ und Reduktion von russischem Gas - stark in die Hände.

M. Hargassner: Wir betreiben ja seit zirka zehn Jahren auch Biomasse-Anlagen im Prozesswärme-Bereich. Unsere dahingehende Kompetenz, die wir in Form entsprechender Anlagen zudem zig Mal exportieren konnten, kommt uns jetzt voll zugute.