Energiesparmesse zeigt Aktualität des Energiesparens

Energiesparen und die Unabhängigkeit von Gas sind das Gebot der Stunde und aktueller denn je. Die drei „E´s“, die Grundthemen – Energiesparen, Energieeffizienz und Erneuerbare Energie – haben derzeit Hochkonjunktur - auch auf der WEBUILD Energiesparmesse in Wels von 6. bis 10. April. Angesichts hoher Energiepreise, die sich laut Experten auch auf absehbare Zeit nicht merklich nach unten bewegen werden, kommt das Messeevent Anfang April zur richtigen Zeit. Auf der Messe finden sich die aktuellen und bewährten Lösungen, den Energieverbrauch zu senken und in erneuerbare Energietechnik zu investieren.



„Die Vervielfachung der Energiepreise zwingt uns umzudenken. Erneuerbare und energieeffiziente Systeme sind nicht mehr nur eine gut gemeinte Investition in die Zukunft, sondern eine Notwendigkeit der Stunde! Die WEBUILD Energiesparmesse Wels ist die Plattform auf der seit mehr als 35 Jahren genau diese Lösungen angeboten werden. Auch wenn die Messe aufgrund der Pandemie, der Lieferschwierigkeiten, der Kostensteigerungen und des Personalmangels in verkleinerter Form stattfindet", ist Messedirektor Mag. Robert Schneider überzeugt.