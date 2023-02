Moderne Klimageräte - speziell sogenannte Split-Klimageräte - folgen dem Prinzip einer reversiblen Luft-/Luft-Wärmepumpe. Entscheidend ist dabei die vorhandene Reverse-Funktion, die den Wärmepumpenkreislauf umkehren und im gegebene Fall vom Kühl- in den Heizmodus wechseln kann.

Wenn das so einfach ist, warum heizt man dann nicht sowieso mit Klimageräten?

Split-Klimageräte sind technisch primär für den Kühlmodus ausgelegt - das heißt ein entsprechender Wärmepumpenkreislauf im System mit entsprechendem Kältemittel, etc. soll eine optimale, effiziente Kühlung des Gebäudes bei heißen Temperaturen ermöglichen. Das bedeutet, dass solche Klimageräte bei sehr niedrigen Außentemperaturen schnell an ihre Grenzen kommen. Die Vorlaufzeiten der Geräte erhöhen sich dann und für ein effizientes Heizen - i.e. relativ geringe aufgewendete Energie im Verhältnis zu hoher Heizlast - wird das Limit schnell erreicht sein. Außerdem sind die Innengeräte der Split-Klimaanlage an bestimmte Räume gebunden - auch wenn eine ausgiebige Multi-Split-Lösung installiert ist, wird das Split-Gerät somit das gesamte Gebäude nicht im selben Maße wie ein herkömmliches Heizsystem versorgen können.

In den Übergangsmonaten spricht aber einiges fürs Heizen. Einerseits fällt dann der Einwand der längeren Vorlaufzeiten, etc. weg. Andererseits kann sich diese Lösung hier besonders eignen. Im Vergleich zu einer konventionellen Heizlösung sind Split-Klimageräte im Frühling und Herbst mitunter sogar effizienter und können beim Strom- und Gassparen helfen. In den Wintermonaten können sie als Unterstützung des konventionellen Heizsystems dienen und so Energiekosten sparen. Dies gilt es natürlich im Einzelfall zu prüfen.

So oder so kann das Heizen mit Split-Geräten zukünftig ein gewisses Gewicht bekommen - da man unter den aktuellen Umständen speziell im kommenden Winter mit erhöhten Energiepreisen konfrontiert sein wird und für eine Umrüstung fossiler Heizsysteme auf Alternativen die Kapazitäten fehlen - u.a. Lieferengpässe, mitunter fehlende Ressourcen und erhöhte Belastung der Fachbetriebe, wenn es um die Umrüstung von Heizsystemen geht.