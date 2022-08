Andreas Schmitz hat Informatik & Maschinenbau studiert und einen Doktor in Ingenieurwissenschaften. Er arbeitet in Deutschland als Wissenschafter im Bereich mathematische Optimierung und künstliche Intelligenz. Insofern er dem Thema Energiewende und Nachhaltigkeit aktuell große Wichtigkeit zusprechen möchte, finden sich in einem von ihm betriebenen YouTube-Kanal auch zahlreiche Themen rund um die Energiethematik.

Auffallend ist dabei sein Video "DIY Heizung: Günstige Alternative zur Wärmepumpe für den Altbau". U.a möchte er in diesem Video herkömmliche Split-Klimageräte als Heizmöglichkeit für den Altbau und günstige Alternative zu anderen Wärmepumpensystemen verstanden wissen.

Heizen mit Split-Klimageräten ist möglich, wenn diese eine entsprechende reversible Ausstattung haben. Hier gibt es auch zahlreiche Unternehmen, die solche Geräte anbieten. Dass jedoch ein Split-Klimagerät die optimale Lösung zum Heizen im Altbau ist, soll man mindestens kritisch sehen und wird dies anzweifeln müssen.



Das Video dazu finden Sie hier: