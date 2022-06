Split-Klimagerät erneut Testsieger der Stiftung Warentest

Bei den Umwelteigenschaften, die mit 50 % in die Gesamtbewertung des Stiftung Warentests eingehen, wurde Daikin Perfera am besten (gut 1,8) von allen acht getesteten Single-Split-Klimageräten bewertet. Hier punktete das Split-Klimagerät Perfera durch seine hohe Energieeffizienz.

Gerade der Blick auf die Umwelteigenschaften ist wichtig: Hier ermittelte Stiftung Warentest, wie energieeffizient die Geräte bestimmte Wärmemengen nach draußen transportieren. Die Geräte kühlten bei 24° C Innentemperatur und unterschiedlichen Außentemperaturen. „Die Invertertechnologie von Perfera senkt den Energieverbrauch um 30 %, die intelligente Steuerung und Energiespareinstellungen vermeiden unnötigen Verbrauch“, erläutert Alexander Jungmann, Produktmanager Split/Sky Air bei Daikin in Deutschland.

In die Note der Umwelteigenschaften flossen zudem die Bewertungen des Kältemittels sowie der Geräusch-Emission ein. Am leisesten schnitt das Außengerät von Daikin Perfera zusammen mit einem anderen Gerät ab, so die Stiftung Warentest. Neben einem schlichten Design verfügt auch das Innengerät Perfera über eine flüsterleise Betriebsweise. Ein Nachtmodus, in dem automatisch die Temperatur im Heizbetrieb um 2° C abgesenkt und im Kühlbetrieb um 0,5° C erhöht wird, sorgt für erholsamen Schlaf. Darüber hinaus punktet das Gerät mit hohen Energieeffizienzwerten: Das Wandgerät mit A+++ bei Kühlen und Heizen.