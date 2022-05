Änderung im Management-Team

Seit 1. April 2022 hat Gerhard Perschy die Nachfolge von Dietmar Grois als neuer Commercial Sales Manager bei Daikin Österreich angetreten.

Gerhard Perschy greift auf umfassende Erfahrung in verschiedensten Branchen und Bereichen, sowie globalen Konzernen zurück, darunter Consumer Products bei Siemens und BenQ, Industrie Know-how bei AT&S, Investitionsgüter (Aufzüge und Fahrtreppen) bei Schindler, Reinigung & Hygiene bei Diversey.

„Durch seine umfassende Leadership- und Managementerfahrung aus internationalen Konzernstrukturen bringt Gerhard Perschy wichtige Kernkompetenzen in seiner neuen Rolle mit“, so Claus Albel, General Manager Sales Austria.

Gerhard Perschy soll die Business Unit Commercial bei Daikin Österreich weiter ausbauen und Daikin als Komplettlösungsanbieter positionieren.

Dietmar Grois, der zuletzt als Commercial Sales Manager maßgeblich für die Weiterentwicklung der Business Unit Commercial verantwortlich war, folgt Klaus Koller nach, der ab 1. Juni 2022 den wohlverdienten Ruhestand antritt.

Als Manager für Environmental Readiness and Sustainability wird sich Dietmar Grois in Zukunft dafür einsetzen, dass die Branche weiterhin das volle Potenzial von Wärmepumpen und Klimaanlagen nutzen kann. Dazu ist es notwendig, die Zusammenarbeit mit Experten von Wirtschaft, Verbänden, Behörden und Politik zu fördern und zu intensivieren. Aber auch die Unterstützung und Weiterentwicklung von Nachhaltigkeitsprojekten, wie dem „Loop by Daikin“ Programm (Kältemittel-Recycling) als Beitrag zur Dekarbonisierung der Branche, zählen zukünftig zu seinen Aufgaben. Als Daikin Experte für Umwelt und Nachhaltigkeit wird er zum internen und externen Ansprechpartner und bietet einen regelmäßigen Informationsaustausch in Form von Präsentationen, Schulungen und Workshops an.