Als eines der häufigsten Radikale in der Atmosphäre spielt das Hydroxyl-Radikal (OH-Radikal) eine wichtige Rolle für den Abbau von Luftverunreinigungen.

Hydroxylradikale kommen also auch in der Natur reichlich vor und haben die Fähigkeit, bestimmte Schadstoffe, Viren und Bakterien zu hemmen. So reinigen und erfrischen sie die Luft. Die nanoe™X-Hydroxylradikale können sogar in Vorhänge oder Polsterstoffe eindringen und dort Gerüche entfernen, aber auch Allergene und andere Schadstoffe bekämpfen. Studien haben zudem gezeigt, dass nanoe™X das Coronavirus (SARS-CoV-2) und den Subtyp des Influenza-Virus H1N1 um bis zu 99,9 % hemmen kann.