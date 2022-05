Ankündigungen aus der Lüftungsbranche

Im HLK Podcast wurden das Unternehmen Reven, wichtige Technologien und der Geschäftsführer Sven Rentschler bereits vorgestellt. Hier der Link dazu:

https://youtu.be/G5xE8JI2kCc

In der aktuellen Podcast Folge 2 werden nun Missverständnisse beim Filtern und Abscheiden von Luftverunreinigungen belichtet. Wie kann man Aerosole aus einem Lufstrom filtern? Im Grunde eine ähnlich simpel anmutende Frage wie die in der Podcast Folge 1 besprochene Thematik eines effektiven Absaugens. Die Antwort auf diese Frage ist jedoch nicht ganz so simpel. Hier geht es zur neuen Podcast Folge:

https://luft.podigee.io/4-neue...