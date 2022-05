Graphisoft Building Systems auf der digitalBAU 2022

Auf der heurigen digitalBAU am 31.Mai bis 02.Juni in Köln präsentiert das Softwareunternehmen Graphisoft die vielfältigen Vorteile der OPEN-BIM-Kollaboration sowie die umfangreiche Funktionalität der TGA-Planungssoftware DDScad. Im Mittelpunkt stehen dabei die Funktionsneuheiten und -erweiterungen der aktuellen Produktversion 17. Das Softwarehaus zeigt so beispielsweise die weiterentwickelten Möglichkeiten beim Im- und Export von IFC-Dateien wie die neuen Filteroptionen bei der Visualisierung von 3D-Gewerkemodellen. Mit diesen lassen sich etwa die spezifische Heizlast von Räumen, Fließ- und Strömungsgeschwindigkeiten oder die Dämmzustände von Rohren und Kanälen anschaulich darstellen.

In Halle 1, Nummer 224 soll der Messeauftritt des Unternehmens optimale Bedingungen für die Beratung von FachplanerInnen und FachhandwerkerInnen in den Bereichen Integrale Planung und OPEN BIM bieten. Direkter Standnachbar ist der Simulationsspezialist EQUA, der in Zusammenarbeit mit Graphisoft Building Systems ein Kühllastmodul entwickelt und in das gewerkeübergreifend einsetzbare Planungswerkzeug DDScad integriert hat. Diese hochwertige Lösung stellen die Kooperationspartner gemeinsam vor. Damit einhergehend präsentieren sie auch den reibungslosen Datenaustausch zwischen den beiden Anwendungen per IFC-Datei – ein Musterbeispiel für erfolgreiches OPEN BIM.

Für ein individuelles Beratungsgespräch können sich Messebesucher unter folgendem Link einen Termin vereinbaren: https://www.dds-cad.de/digital...