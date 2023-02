Die Ausarbeitung eines integrierten Gebäude- und Anlagenkonzeptes ist die Grundlage bei der Errichtung eines nachhaltigen Gebäudes. Dabei soll BIM & CO unterstützen.

Die kollaborative Plattform soll es jedem ermöglichen, kostenlos BIM-Objekte aus der ganzen Welt für die digitale Modellierung zu erstellen, zu veröffentlichen, beizutragen und zu nutzen (mehrsprachige Verwaltung, LOD-Klassifizierung, Koordinierungssystem für Standardeigenschaften, IFC-Kompatibilität usw.).



Die BIM-Bibliothek der Clivet-Produkte umfasst dabei die VRF-Systeme, Klimageräte, Wärmepumpen für den Wohnbereich, Wärmepumpen und Kaltwassersätze für den Dienstleistungssektor und die Industrie sowie Lufterneuerungs- und Luftreinigungssysteme. Diese Bibliothek wird fortlaufend erweitert, und ermöglicht es dem Planer, das von ihm benötigte digitale Produkt schnell zu finden, und zwar in einem geeigneten Format und mit allen Informationen, die er in der jeweiligen Phase des Planungsprozesses benötigt.