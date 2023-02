Building Information Modeling (BIM) steht für die Digitalisierung im Bauwesen: Die konventionelle Planung wird bei BIM vollständig in digitale Planungsprozesse überführt. Die Methode – zuerst virtuell, dann real planen und bauen – setzt sich in ganz Europa zunehmend durch. Uponor hat eine neue BIM-Plattform entwickelt, die Planer bei der Arbeit mit BIM unterstützt. Die Plattform umfasst die gesamte Produktbibliothek in offenen Standards und intelligente Werkzeuge für eine effizientere Planung in Revit.