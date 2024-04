Im Mittelpunkt dieses Aktionsplans steht die Dekarbonisierung des Heizungsmarktes, bei der bis zu 75 % der von Wärmepumpen erzeugten Energie aus erneuerbaren Quellen stammen. Daikin Europe, als Teil von Daikin Industries Ltd, fördert aktiv die Entwicklung und Verbreitung dieser Technologie und hat massiv in Forschung und Entwicklung investiert, einschließlich des Baus eines neuen Entwicklungszentrums in Gent und einer Produktionsstätte in Lodz, Polen.

Der neu gewählte Vorstand der EHPA besteht aus 15 Mitgliedern, darunter Johannes Brugmann von Bosch Home Comfort und Dina Koepke von Copeland Europe, die das Amt der Schatzmeisterin übernimmt. Auch die Mitglieder des Exekutivkomitees wie Rowena Rodrigues und Andrea Voigt spielen eine zentrale Rolle im Verband.