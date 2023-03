Tirol führt das Förderranking (16.000 Euro) mit 8.500 Euro Landesförderung und 7.500 Euro Bundesförderung an. An zweiter Stelle liegt Kärnten mit 13.500 Euro, gefolgt von Vorarlberg (11.500 Euro) und Oberösterreich (11.400 Euro). Im Mittelfeld liegen das Burgenland (11.000 Euro), Niederösterreich (10.500 Euro), Salzburg (10.500 Euro) und die Steiermark (10.000 Euro). Wien fördert den Einbau von Holzheizungen nur im Rahmen der thermischen Sanierung von Gebäuden, die älter als 20 Jahre sind. Eine Sonderstellung nimmt die Bundeshauptstadt auch durch den gleichzeitig verpflichtenden Einbau einer Solar- oder Photovoltaikanlage ein.

Eventuelle kommunale und spezielle Förderungen sind in der Rangliste nicht berücksichtigt. Diese sind von den Antragstellern zusätzlich zu erfragen bzw. zu beantragen.