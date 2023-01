Um die Energiewende im Gebäudesektor zu schaffen, braucht es neben der Umstellung auf erneuerbare Energie jetzt einen verstärkten Fokus auf die Dämmung. Damit kann der Energieverbrauch um bis zu 70 Prozent reduziert und die Wohnqualität erhöht werden. Gleichzeitig wäre eine echte Sanierungsoffensive zum Start ins neue Jahr ein wichtiger konjunktureller Impuls, der Arbeitsplätze schafft und sichert. Robert Schmid, Obmann des Fachverbands Stein- und keramische Industrie in der WKÖ, pointiert, dabei müsse kommuniziert werden, dass sich eine Dämmung in der Regel in unter zehn Jahren rechne, bei aktuellen Energiepreisen oftmals sogar deutlich schneller.