Mineralwolle-Gütezeichen für rechtssichere Vergabe

Der Einsatz von Mineralwolledämmstoffen in bau- und gebäudetechnischen Bereichen bietet viele Vorteile. Einige davon: hoher Brandschutz, Resistenz gegenüber Ungeziefer, Fäulnis und Schimmel wie recht gute bauphysikalische Eigenschaften. Für den HLK-Bereich liegt der Einsatz von Mineralwolle als gängige Lösung demnach auf der Hand.



In Österreich werden gerade wettbewerbsbedingt - aber auch durch andere Faktoren - Dämmstoffe aus „nichtfreigezeichneter Mineralwolle" verwendet. So sogar bei Ausschreibungen öffentlicher Auftraggeber. Auf damit einhergehende Risiken und wettbewerbsrechtliche Konsequenzen hat die Fachvereinigung Mineralwolleindustrie(FMI) bereits in der Vergangenheit hingewiesen. Um nun einen weiteren Schritt für eine konsequente Verwendung „freigezeichneter Mineralwolle" entsprechend des RAL-Güte- bzw. des EUCEB-Markenzeichens zu setzen, gibt die FMI eine rechtliche Stellungnahme zur Vergabe öffentlicher Auftraggeber.