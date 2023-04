Dem Wortlaut des offiziellen Statements folgend, lautet die Antwort kurzum: "Die Viessmann Group bleibt ein eigenständiges Familienunternehmen im vollständigen Besitz der Unternehmerfamilie Viessmann." Die Familie werde ihre unternehmerischen Aktivitäten fortführen.

Man wolle sein Ökosystem ausbauen und sich über die Heizungsbranche hinaus auf CO 2 -Vermeidung, CO 2 -Reduktion und CO 2 -Speicherung fokussieren - seinem Leitbild und der Intention treu bleibend, weiterhin Lebensräume für zukünftige Generationen zu gestalten.

Wer sich fragt, was mit dem Erlös aus dem Zusammenschluss mit Carrier geschehen mag: Dieser werde zum größten Teil in die Viessmann Group reinvestiert, wobei ein erheblicher Anteil auch in philanthropische Aktivitäten fließen werde - so die Aussage seitens des Unternehmens.

Die Viessmann Group werde auch Eigentümerin ihrer Traditionsmarke bleiben. Während Carrier die Marke Viessmann im Wärmesektor lizenziere und weiter ausbaue, werde die Viessmann Group ihre Präsenz in anderen Branchen stärken. Zudem würden auf operativer Ebene die Viessmann Group und Carrier über die Unternehmensgrenzen hinweg in engem Austausch stehen.