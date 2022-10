Das Leistungsspektrum von aqotec umfasst sämtliche Lösungen von der Planung über die Installation bis zum Service von Nahwärmenetzen. Mit der Beteiligung an aqotec verstärkt Viessmann seine Marktposition bei Nahwärme-Projekten.

Christian Holzinger, geschäftsführender Gesellschafter aqotec, meint, man stehe an dem Punkt seiner Unternehmensentwicklung, an dem man seine Kapazitäten dank einer dynamischen Marktnachfrage nach Nahwärme in nahezu allen Bereichen ausweiten wolle.