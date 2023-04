Das Umsatzwachstum ist einerseits auf die unvermeidlich notwendige Erhöhung der Verkaufspreise aufgrund der stark gestiegenen Einkaufspreise zurückzuführen, andererseits wirkte sich die steigende Nachfrage nach effizienten und langlebigen Elektromotoren und Ventilatoren umsatzsteigernd aus. Investitionen in neue Produktionsstandorte machen das Unternehmen fit für die Zukunft: Im Herbst 2022 startete der Bau eines 50-Millionen-Euro-Werks in Lodz (Polen), Anfang 2023 wurde der Grundstein für ein neues Werk in den USA gelegt, in das rund 100 Millionen Euro investiert werden.