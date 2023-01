„Der TikTok-Kanal der Firma hat Erfolg: Von den rund 100.000 Followern fragen regelmäßig Interessierte nach offenen Stellen.“ So teaserte der deutsch-französische TV-Kanal den Beitrag an. Sendezeit war Freitag, 6. Januar, um 19.40 Uhr. In dem halbstündigen Film wurde auch über ein Pilotprojekt der Industrie- und Handelskammer berichtet, bei dem Fachkräfte aus Brasilien, Indien und Vietnam nach Deutschland vermittelt werden. Zudem wurde am Beispiel einer Molkerei in Griechenland aufgezeigt, wie schwer dort Fachkräfte zu gewinnen sind.

Zu einer Wiederholung des Beitrages kommt es am Montag, 9. Januar, 12.10 – 12.45 Uhr, auf ARTE. Nachsehen kann man zudem auf der Mediathek: https://www.arte.tv/de/videos/...