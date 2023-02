Im Vergleich zu herkömmlichen Axialventilatoren – wie würden Sie die Db-Reduktion mit dem FP-Flügel angeben, wenn man konkrete Werte nennen müsste?

Kraus: Auch hier muss man stark differenzieren und Pauschalaussagen würden in die falsche Richtung führen. Man muss nämlich den Rahmen klar definieren, in welchem man sich bewegt: Einmal gibt es den Unterschied zwischen der Prüfstands- und der Einbausituation. Prüfstandssituation bedeutet, dass die Messung der Werte unter optimalen Bedingungen vonstatten geht. Einbausituation hingegen heißt aus unserer Sicht die Messung, wenn sie hinsichtlich des Kundengerätes geschieht. Für zweiteres haben wir den Ventilator optimiert – sodass dieser im Kundengerät auch bestmöglich funktioniert. Um nun aussagekräftige Vergleichswerte erzeugen zu können, muss in einem weiteren Schritt noch unterschieden werden, gegen was gemessen wird: Einen qualitativ hochwertigen Ventilator oder ein günstiges Massenprodukt. Bei zweiterem sind die Unterschiede in der Einbausituation groß – hier können wir schon Werte bis 5 dB feststellen. Im Vergleich mit einem qualitativ hochwertigen Ventilator – die hauseigenen miteingeschlossen – in der Einbausituation bei Geräten der Wärmepumpenhersteller zeigen Erfahrungswerte in der Regel eine Reduktion von ca. 1-2 dB, wobei hier natürlich Unterschiede möglich sind/bestehen. Aber nochmal: Man muss es sich von Fall zu Fall anschauen, Pauschalisierungen sind hier sehr irreführend – weil jede Wärmepumpe verschieden ist.

Kerschbaummair: 1-2 dB hören sich nicht nach viel an, aber 3 dB sind eine Reduktion in der Empfindung des menschlichen Gehörs um die Hälfte. Bei 3 dB empfindet das menschliche Gehör also eine Schallreduktion um die Hälfte. Dem ergänzend würde man jedes einzelne dB in einer Reduktion merken. Wenn wir hier mit Planern oder Sachverständigeren sprechen, die beispielsweise an der Grundgrenze messen, hilft jedes einzelne dB, um geringere Schallmaßnahmen setzen zu können. Dies ist und wird zukünftig noch stärker relevant, wenn es um die Verhinderung von Beeinträchtigungen im dichtverbauten Bereich geht.

Abschließend zu dieser Frage können wir rekapitulieren, dass der FP-Flügel leiser ist und die genaue Schallreduktion relativ zum Bezugsystem der Messung gilt – was den Individualfall der Bauweise einer Wärmepumpe und die zuvor genannten Faktoren miteinschließt. 1-2 dB sollten aber mutatis mutandis immer möglich sein; auch bei unseren eigenen Produkten.

Hier vielleicht noch die Anmerkung: Wenn die Wärmepumpe eines Herstellers in unserem Labor getestet werden kann, können wir gesicherte, wertvolle Werte/Daten für den Wärmepumpenhersteller liefern, anhand welcher dieser sein Produkt optimieren kann. Wir bieten unseren Kunden hier einen fortschreitenden Prozess an, der im Wechselspiel von Messungen und Optimierungs/Umbauprozessen in unserem Labor in Deutschland zu wertvollen Erkenntnissen und damit einem hochwertigen Endprodukt führen kann, das leiser oder effizienter oder sogar leistungsfähiger ist. Dieses Angebot liefern wir als Ziehl-Abegg unseren Kunden. Hier gibt es in Österreich einige, die das auch in Anspruch nehmen, uns ihre Maschine zuschicken, die anschließend diesen fortschreitenden Prozess durchläuft, und so wertvolle Werte für ihre Produktentwicklung bekommen.