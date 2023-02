Das Wachstum in Nordamerika hat die Tochtergesellschaft in Greensboro (North Carolina) dazu ermöglicht, ihr Expansionstempo seit ihrer Gründung im Jahr 2004 zunehmend zu beschleunigen. Die Zahlen sind beeindruckend: In den ersten 10 Jahren ist die Anzahl der Mitarbeiter bei Ziehl-Abegg in den USA von 0 auf 40 gestiegen; in den vergangenen 8 Jahren hat sie sich bereits von 40 auf 230 erhöht. Und bis 2030 wird erwartet, dass 800 Menschen bei Ziehl-Abegg in den USA arbeiten werden. Das Hauptquartier von Ziehl-Abegg USA ist für Nordamerika verantwortlich und hat elf Verkaufsbüros, um die Märkte in den USA, Mexiko und Kanada zu bedienen.

Ziehl-Abegg ist weltweit führend im Bereich der Lüftungs- und Antriebstechnik, in Kombination mit der entsprechenden Steuerungstechnik. Mirco Herrmann, US-Geschäftsführer von Ziehl-Abegg, sagt: