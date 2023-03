Herzstück des Messestandes ist eine Innovationsinsel, auf der Aalberts hydronic flow control fünf Produkt-Highlights präsentiert. Dazu gehört der Entgaser VacuStream LT (Low Temperature), der speziell für kleinere Anlagen entwickelt wurde. Ebenfalls zu sehen ist das NexusValve Vivax G2, ein druckunabhängiges Regelventil (PICV) für Kälte- und Wärmekreisläufe, mit dem die Durchflussbegrenzung vollautomatisch und besonders präzise erfolgt. Die kompakte Übergabestation LogoEco HCW sorgt für eine elektronisch geregelte Warmwasserbereitung und übernimmt zusätzlich das Heizen und Kühlen der Wohnräume. Mit der LogoMini G2 bietet Flamco eine Weiterentwicklung seiner Nah- und Fernwärmeunterstation LogoMini an, die hinsichtlich ihres funktionalen Aufbaus und der Regelungsart optimiert wurde. Das Comap Smart Home rundet die Innovationsinsel ab. Bei der digitalen Lösung handelt es sich um einen intelligenten Thermostat, der in Kombination mit Thermostatköpfen für ein hohes Maß an Komfort sorgt. Alle Produkte haben eines gemeinsam: Sie tragen dazu bei, Gebäude effizienter, energiesparender und nachhaltiger zu machen. Flamco und Comap zeigen, wie effiziente Heiz- und Kühllösungen in allen Arten von Gebäuden funktionieren - in Gewerbebauten ebenso wie in großen und kleinen Wohnhäusern.

