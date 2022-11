Schwarz ist das neue Weiß

Dominierten lange Zeit Weiß und helle Farbtöne die Einrichtung, sind nun dunkle Nuancen angesagt. Wer etwa im Einklang zu einer Wandgestaltung in Navyblau oder Tannengrün Sockelleisten, Tür- und Fensterrahmen in Schwarz wählt, kann das harmonische Gesamtbild mit Heizkörpern in derselben Farbe komplettieren. Das Bild ist jedoch erst perfekt, wenn auch die Armaturen im selben Look gewählt werden. Dafür bietet Flamco nun den Ventilhahnblock VARIODESIGN mit einer Verkleidung in Schwarz an. Diese wird einfach aufgesteckt – Design leicht gemacht.