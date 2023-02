Mit dem Einsatz des neu entwickelten Steuerungsmoduls lässt sich der Flamcomat G4 an alle gängigen Gebäudemanagement-Systeme anschließen. Die Anbindung kann über zwei Anschlüsse mit Kommunikationsprotokollen vorgenommen werden, welche die Bereitstellung von Betriebsdaten in Echtzeit ermöglichen. Mittels dieser Daten lassen sich nötige Instandhaltungsarbeiten frühzeitig erkennen und Kosten durch Systemfehler vermeiden. Sowohl die Bedienung als auch die Installation und Wartung des Automaten können per App durchgeführt werden. Der Flamcomat G4 ist zudem kompatibel mit dem Flamconnect Remote Service, sodass sich das gesamte System fernsteuern und -überwachen lässt.