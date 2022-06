Zeitsparen bei der Installation von Rohrabzweigungen

Das Betreiben von Heizungs- und Sanitäranlagen ist manchmal - so zum Beispiel in Krankenhäusern oder in Produktionsanlagen - ohne Unterbrechungen geboten. Auch in einem Wohnhaus, wenn noch ein zusätzlicher Heizkörper angeschlossen werden soll, sind längere Stillstandzeiten für die Bewohner suboptimal. Immer dann, wenn in bestehenden Leitungssystemen von Kühlungs-, Heizungs-, Trink- oder Brauchwasserinstallationen nachträglich Rohrabzweigungen eingefügt werden, ist dies in der Regel ein aufwendiges Unterfangen und Bedarf Abstimmung mit Betreiber oder Mieterschaft. Die Leitung muss entweder vollständig entleert oder partiell eingefroren werden.