Die Heizungsindustrie ist in Wels geschlossen vertreten, was einen der wichtigsten Kooperationspartner der Messe Wels besonders freut: „Die Kollegen aus der Heizungs- und Installationsbranche sind im Dauereinsatz: Zuerst die Pandemie, jetzt der Krieg mit verrückten Energiepreisen, die gestörten Lieferketten,…. Die Kunden verlangen von den Installateuren sichere und leistbare Lösungen, das zeigt die aktuell hohe Auftragslage. Daher bietet ein Besuch in Wels in wenigen Stunden einen Überblick über die innovativsten Technologien für Holz, Wärmepumpe, Biogas, Solar und Wasserstoff -, eine Unmenge an kompakten Informationen und damit letztlich einen Wissensvorsprung vor den Kunden. Ein Messebesuch ist vor diesem Hintergrund immens wichtig“, hält Dr. Elisabeth Berger, die Geschäftsführerin des Branchenfachverbands VÖK - Vereinigung Österr. Kessel- und Heizungsindustrie, fest.

Die Aussteller der WEBUILD Energiesparmesse Wels zeigen innovative technische Lösungen am Letztstand, vor allem in den Bereichen Warmwasserbereitung, Wärme- und Energieerzeugung, sowie sichere und komfortable Heizungssysteme. In Halle 20 sind alle marktführenden Energiesysteme unter einem Dach vereint. Hier kann man sich aus mit den Größen der Heiz- und Energietechnik austauschen, wie Fröling, Hargassner, Vaillant, Viessmann, Walter Bösch, Robert Bosch, ETA, Vogel & Noot, Wolf, KNV, Ochsner, IDM, Stiebel Eltron, Windhager, Herz, Ökofen, Solarfocus, Ökoteam Solar, Fronius, SKE Engineering/HUAWEI, Glock Ökoenergie, Biotech, Energy3000, SMA Solar, Oventrop, Sunastic, Austria Email, Brunner, Rika, IBC Solar, Sommerhuber, Biotech, Sommatic, Energie AG, Linz AG, KELAG, Energie Steiermark. Außerdem finden sich mit der GC Gruppe (Halle 21) und Holter (Halle 20) zwei sehr bekannte Großhändler auf der WE BUILD Energiesparmesse.