Die seit Jahresbeginn 2024 bestehenden Förderungen zum Heizungstausch in Österreich greifen also langsam. Im Juli 2024 kam eine weitere Förderung in Österreich hinzu – auch der Tausch alter Holz-/Pellets-Heizungen oder Wärmepumpen wird nun mit bis zu 5.000,- Euro vom Bund gefördert.

Während hierzulande also die „Wärmewende“ in Gang ist, kam der Heizungsabsatz bei unseren deutschen Nachbarn weiterhin nicht in Schwung (von Jänner bis Mai 2024 wurden 39 % weniger Wärmeerzeuger abgesetzt, wie Sie hier erfahren).



