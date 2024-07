„Wir freuen uns, dass hier von der Bundesregierung die Modernisierung des Anlagenbestandes angegangen und damit ein deutliches Bekenntnis zum Brennstoff Holz abgegeben wurde“, erklärt Christoph Pfemeter, Geschäftsführer des Österreichischen Biomasse-Verbandes.

„Wir begrüßen diese Maßnahme ausdrücklich und sehen sie als wichtiges Signal für Klimaschutz. Diese erweiterte Förderung ermöglicht es uns, einen größeren Beitrag zur Reduzierung von Emissionen zu leisten und den Übergang zu nachhaltigen Heizsystemen zu beschleunigen“, so Gerhard Schöfberger, Prokurist von Fröling (Hersteller von Scheitholz-, Hackgut- und Pellets-Heizungen für Haushalte und Industrie).

„Das ist ein wichtiger Schritt! So gehen jene nicht leer aus, die vor vielen Jahren bereits erkannt haben, dass Holz eine tragende Säule der Energiewende ist. Hier sprechen wir von einem Mehrwert für alle: In der Zwischenzeit haben sich die Effizienzen sowie auch die Emissionen von Holz-Zentralheizungen massiv verbessert, und so profitiert jeder von dieser neuen Förderung", so Helmut Matschnig, Geschäftsführer von KWB (einem Premium-Anbieter für effiziente Energiesysteme).

Doris Stiksl, Geschäftsführerin vom Branchenverband proPellets Austria, begrüßt die neuen Fördermaßnahmen prinzipiell als wichtigen Beitrag für das Gelingen der Energiewende. Aber Doris Stiksl geht die neue Förderung nicht weit genug: „Die Förderobergrenze ist zu gering. Haushalte, die schon vor Jahrzehnten auf nachhaltige Holzheizungen gesetzt haben, sind im Vergleich zu jenen, die auf fossile Brennstoffe gesetzt haben, klar benachteiligt. Zudem ist Förderperiode von 18 Monaten viel zu kurz und bietet keine wirtschaftliche Planbarkeit.“ Sie fordert eine Anhebung auf den gleichen Fördersatz von 75 % und eine Verlängerung der Förderperiode. „Die Wirtschaft braucht mehr Planbarkeit. Es ist wichtig die Förderungen bis mindestens 2027 zu garantieren. Das Handwerk und die Wirtschaft brauchen wie die Konsument:innen Planbarkeit“, so Doris Stiksl abschließend.